31-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 17-річної на Харківщині (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині затримали 31-річного чоловіка. За даними слідства, він зґвалтував неповнолітню.
За даними Харківської обласної прокуратури, пізно ввечері 15 листопада у місті Зміїв п’яний чоловік побачив 17-річну дівчину, яка поверталась додому.
«Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував», – зазначили правоохоронці.
16 листопада фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: изнасиловал, несовершеннолетняя, поліція, прокуратура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 16:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 31-річного чоловіка. За даними слідства, він зґвалтував неповнолітню.".