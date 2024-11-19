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31-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 17-річної на Харківщині (фото)

Суспільство 16:23   19.11.2024
Вікторія Яковенко
31-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 17-річної на Харківщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині затримали 31-річного чоловіка. За даними слідства, він зґвалтував неповнолітню.

За даними Харківської обласної прокуратури, пізно ввечері 15 листопада у місті Зміїв п’яний чоловік побачив 17-річну дівчину, яка поверталась додому.

«Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував», – зазначили правоохоронці.

16 листопада фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

изнасилование на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 31-річного чоловіка. За даними слідства, він зґвалтував неповнолітню.".