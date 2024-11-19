31-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 17-річної на Харківщині (фото)

На Харківщині затримали 31-річного чоловіка. За даними слідства, він зґвалтував неповнолітню.

За даними Харківської обласної прокуратури, пізно ввечері 15 листопада у місті Зміїв п’яний чоловік побачив 17-річну дівчину, яка поверталась додому.

«Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував», – зазначили правоохоронці.

16 листопада фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.