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31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)

Общество 16:23   19.11.2024
Виктория Яковенко
31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине задержали 31-летнего мужчину. По данным следствия, он изнасиловал несовершеннолетнюю.

По данным Харьковской областной прокуратуры, поздно вечером 15 ноября в городе Змиев пьяный мужчина увидел возвращавшуюся домой 17-летнюю девушку.

«Мужчина догнал несовершеннолетнюю, сжал рукой лицо, повалил на землю и изнасиловал», — отметили правоохранители.

16 ноября фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

изнасилование на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)
31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)
19.11.2024, 16:23

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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали 31-летнего мужчину. По данным следствия, он изнасиловал несовершеннолетнюю.".