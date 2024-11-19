31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине задержали 31-летнего мужчину. По данным следствия, он изнасиловал несовершеннолетнюю.
По данным Харьковской областной прокуратуры, поздно вечером 15 ноября в городе Змиев пьяный мужчина увидел возвращавшуюся домой 17-летнюю девушку.
«Мужчина догнал несовершеннолетнюю, сжал рукой лицо, повалил на землю и изнасиловал», — отметили правоохранители.
16 ноября фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: изнасиловал, несовершеннолетняя, полиция, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали 31-летнего мужчину. По данным следствия, он изнасиловал несовершеннолетнюю.".