31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)

На Харьковщине задержали 31-летнего мужчину. По данным следствия, он изнасиловал несовершеннолетнюю.

По данным Харьковской областной прокуратуры, поздно вечером 15 ноября в городе Змиев пьяный мужчина увидел возвращавшуюся домой 17-летнюю девушку.

«Мужчина догнал несовершеннолетнюю, сжал рукой лицо, повалил на землю и изнасиловал», — отметили правоохранители.

16 ноября фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.