В Харькове закрыли станцию метро: подробности
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
Станция метро «Научная» в Харькове временно закрыта по техническим причинам, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
«Поезда следуют по Алексеевской линии метрополитена без остановки на указанной станции. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно», – отметили в КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, станция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 12:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станция метро «Научная» в Харькове временно закрыта по техническим причинам, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».".