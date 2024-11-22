Live
  • Пт 22.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности

Общество 12:03   22.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Станция метро «Научная» в Харькове временно закрыта по техническим причинам, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

«Поезда следуют по Алексеевской линии метрополитена без остановки на указанной станции. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно», – отметили в КП.

Читайте также: Еще одна новогодняя красавица появилась в харьковском метро – где открыли елку

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW
Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW
22.11.2024, 07:25
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
21.11.2024, 08:30
Новости Харькова – главное 22.11: трое людей отравились угарным газом, бои
Новости Харькова – главное 22.11: трое людей отравились угарным газом, бои
22.11.2024, 12:05
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
20.11.2024, 11:52
Ушли с детского праздника в метро: копы нашли в Харькове пропавших братьев
Ушли с детского праздника в метро: копы нашли в Харькове пропавших братьев
22.11.2024, 09:24
В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности
В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности
22.11.2024, 12:03

Новости по теме:

10:45
Еще одна новогодняя красавица появилась в харьковском метро – где открыли елку
17:56
Переделать переходы в метро Харькова для людей с инвалидностью пока невозможно
07:35
Очередное изображение Пушкина демонтировали в метро Харькова (фото)
21:51
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
17:55
Первая елка появилась в метро Харькова: какие станции украсят (видео)

Вы читали новость: «В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 12:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станция метро «Научная» в Харькове временно закрыта по техническим причинам, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».".