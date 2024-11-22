В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности

Станция метро «Научная» в Харькове временно закрыта по техническим причинам, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

«Поезда следуют по Алексеевской линии метрополитена без остановки на указанной станции. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно», – отметили в КП.