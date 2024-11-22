У Харкові закрили станцію метро: подробиці

Станція метро «Наукова» у Харкова тимчасово зачинена з технічних причин, повідомили у КП «Харківський метрополітен».

«Поїзді слідують Олексіївською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково», – зазначили у КП.