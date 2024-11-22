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У Харкові закрили станцію метро: подробиці

Суспільство 12:03   22.11.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові закрили станцію метро: подробиці Фото: КП “Харківський метрополітен”

Станція метро «Наукова» у Харкова тимчасово зачинена з технічних причин, повідомили у КП «Харківський метрополітен».

«Поїзді слідують Олексіївською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково», – зазначили у КП.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 12:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станція метро «Наукова» у Харкова тимчасово зачинена з технічних причин, повідомили у КП «Харківський метрополітен».".