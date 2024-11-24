Ликвидировали 10 оккупантов, «Буханку» и склады: работа ВСУ на севере области

В батальоне ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр показали ночную работу ВСУ на Харьковском направлении.

Видео: батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр

«По результатам ночного патрулирования бомберы батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр уничтожили танк Т-72, ​​«Буханку» и УАЗ «Патриот», 4 склада из БК и укрытия. Ликвидировано 10 оккупантов», – написали в «Ахиллесе».