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Ликвидировали 10 оккупантов, «Буханку» и склады: работа ВСУ на севере области

Украина 21:45   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ликвидировали 10 оккупантов, «Буханку» и склады: работа ВСУ на севере области Фото: батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр

В батальоне ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр показали ночную работу ВСУ на Харьковском направлении.

Видео: батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр

«По результатам ночного патрулирования бомберы батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр уничтожили танк Т-72, ​​«Буханку» и УАЗ «Патриот», 4 склада из БК и укрытия. Ликвидировано 10 оккупантов», – написали в «Ахиллесе».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 21:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В батальоне ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр показали ночную работу ВСУ на Харьковском направлении.".