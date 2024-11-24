Ликвидировали 10 оккупантов, «Буханку» и склады: работа ВСУ на севере области
Фото: батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр
В батальоне ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр показали ночную работу ВСУ на Харьковском направлении.
Видео: батальон ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр
«По результатам ночного патрулирования бомберы батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр уничтожили танк Т-72, «Буханку» и УАЗ «Патриот», 4 склада из БК и укрытия. Ликвидировано 10 оккупантов», – написали в «Ахиллесе».
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ахиллес, ВСУ, Харьковское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 21:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В батальоне ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр показали ночную работу ВСУ на Харьковском направлении.".