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Ліквідували 10 окупантів, «Буханку» та склади: робота ЗСУ на півночі області

Україна 21:45   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ліквідували 10 окупантів, «Буханку» та склади: робота ЗСУ на півночі області

У батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр показали нічну роботу ЗСУ на Харківському напрямку.

Відео: батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр

“За результатами нічного патрулювання бомбери батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр знищили танк Т-72, «Буханку» та УАЗ «Патріот», 4 склади з БК та укриття. Ліквідовано 10 окупантів», – написали в “Ахіллесі”.

Читайте також: ОТУВ «Харків»: 140 військових втратили РФ на Харківському напрямку за добу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 21:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр показали нічну роботу ЗСУ на Харківському напрямку.".