Ліквідували 10 окупантів, «Буханку» та склади: робота ЗСУ на півночі області
У батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр показали нічну роботу ЗСУ на Харківському напрямку.
Відео: батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр
“За результатами нічного патрулювання бомбери батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр знищили танк Т-72, «Буханку» та УАЗ «Патріот», 4 склади з БК та укриття. Ліквідовано 10 окупантів», – написали в “Ахіллесі”.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ахиллес, ЗСУ, харківщина, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 21:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр показали нічну роботу ЗСУ на Харківському напрямку.".