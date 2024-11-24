ОТУВ «Харків»: 140 військових втратила РФ на Харківському напрямку за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та втрати окупантів на півночі Харківщини повідомили вранці 24 листопада в ОТУВ “Харків.”
“Протягом минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого. російські окупанти завдали 2 авіаудари із використанням 5 КАБів, а також 5 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 205 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – зазначили у ЗСУ.
Усього за добу росіяни втратили 140 військових: 72 вбиті, 66 – поранені, двоє здалися в полон. Крім того, СОУ знищили 21 одиницю техніки: танк, артсистему, авто, 12 БПЛА, а також 37 укриттів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 09:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати окупантів на півночі Харківщини повідомили вранці 24 листопада в ОТУВ “Харків.”".