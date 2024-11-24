Live
  • Вс 24.11.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки

Украина 09:54   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки Фото: Генштаб ВСУ

О боях и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили утром 24 ноября в ОТГВ «Харьков.»

«За минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов, а также 5 ударов дронами-камикадзе. Совершили 205 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ВСУ.

Всего за сутки россияне потеряли 140 военных: 72 убитых, 66 – раненых, двое сдались в плен. Кроме того, СОУ уничтожили 21 единицу техники: танк, артсистему, авто, 12 БПЛА, а также 37 укрытий.

Читайте также: Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
22.11.2024, 12:17
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
24.11.2024, 07:22
Новости Харькова – главное за 24.11: «прилеты» КАБов, 25 раз наступала РФ
Новости Харькова – главное за 24.11: «прилеты» КАБов, 25 раз наступала РФ
24.11.2024, 09:42
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
24.11.2024, 08:04
ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки
ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки
24.11.2024, 09:54

Новости по теме:

08:39
Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба
11:04
ОТГВ «Харьков»: 261 раз обстреляли россияне позиции ВСУ, ситуация сложная
16:50
18 раз враг атаковал на Купянском и Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
09:35
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
22:30
Новости Харькова – главное за 20.11: отключения света, смертельное ДТП

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 09:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили утром 24 ноября в ОТГВ «Харьков.»".