ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили утром 24 ноября в ОТГВ «Харьков.»
«За минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов, а также 5 ударов дронами-камикадзе. Совершили 205 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ВСУ.
Всего за сутки россияне потеряли 140 военных: 72 убитых, 66 – раненых, двое сдались в плен. Кроме того, СОУ уничтожили 21 единицу техники: танк, артсистему, авто, 12 БПЛА, а также 37 укрытий.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 09:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили утром 24 ноября в ОТГВ «Харьков.»".