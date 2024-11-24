ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки

О боях и потерях оккупантов на севере Харьковщины сообщили утром 24 ноября в ОТГВ «Харьков.»

«За минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов, а также 5 ударов дронами-камикадзе. Совершили 205 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ВСУ.

Всего за сутки россияне потеряли 140 военных: 72 убитых, 66 – раненых, двое сдались в плен. Кроме того, СОУ уничтожили 21 единицу техники: танк, артсистему, авто, 12 БПЛА, а также 37 укрытий.