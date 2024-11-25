Попались на букве «і»: РФ сфабриковала заявление об изнасиловании в Глубоком

Российские спецслужбы придумали историю об изнасиловании женщины на Харьковщине французскими наемниками, сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Она якобы не могла в 2024 году уехать из Харьковского района, потому что оставалась с больной матерью, а затем в село якобы пришли французские наемники и ее изнасиловали. Такое заявление мы получили от якобы жительницы села Глубокое. В фейковом заявлении описываются несуществующие подробности преступления и указан контактный номер», — рассказал Болвинов.

По его данным, эту историю придумали российские спецслужбы. Они нашли очередную актрису и запустили в росСМИ сюжет о «зверствах» иностранных наемников на территории Харьковщины.

«Мы посмотрели эту некачественную постановку, где даже был имитирован допрос «жертвы». Российский «правоохранитель» там читает текст из заранее подготовленной бумажки. А «изнасилованная» слово в слово повторяет написанную руссиянами легенду», — отметил Болвинов.

Он добавил, что нашли настоящую жительницу Глубокого, от имени которой россияне придумали заявление. Женщина еще в начале 2022-го уехала из Украины в Польшу вместе с детьми.

«Она смогла подтвердить свою личность и отрицает, что была жертвой преступления. Это подтверждает и близкая родственница женщины в Украине. Ложью оказалась и информация о якобы «лежащей матери». Более того, россияне, украв все данные этой украинки из Глубокого, не смогли написать фамилию на украинском языке без ошибок. Все же букву «і» в украинском языке они еще не выучили», – рассказал Болвинов.

После разоблачения этого фейка спецслужбы РФ начали давить на украинских полицейских, посылая угрозы и «предложения дружить» на личные номера правоохранителей и их родственников.

Полицейские уже внесли данные в ЕРДР по факту заведомо ложного сообщения о преступлении. Сейчас идет расследование, чтобы установить всех причастных к этой провокации.