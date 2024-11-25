Live
  • Пн 25.11.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.32
  • EUR 42.99

Попались на букве «і»: РФ сфабриковала заявление об изнасиловании в Глубоком

Общество 13:21   25.11.2024
Виктория Яковенко
Попались на букве «і»: РФ сфабриковала заявление об изнасиловании в Глубоком Фото: Сергей Болвинов

Российские спецслужбы придумали историю об изнасиловании женщины на Харьковщине французскими наемниками, сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Она якобы не могла в 2024 году уехать из Харьковского района, потому что оставалась с больной матерью, а затем в село якобы пришли французские наемники и ее изнасиловали. Такое заявление мы получили от якобы жительницы села Глубокое. В фейковом заявлении описываются несуществующие подробности преступления и указан контактный номер», — рассказал Болвинов.

По его данным, эту историю придумали российские спецслужбы. Они нашли очередную актрису и запустили в росСМИ сюжет о «зверствах» иностранных наемников на территории Харьковщины.

«Мы посмотрели эту некачественную постановку, где даже был имитирован допрос «жертвы». Российский «правоохранитель» там читает текст из заранее подготовленной бумажки. А «изнасилованная» слово в слово повторяет написанную руссиянами легенду», — отметил Болвинов.

Он добавил, что нашли настоящую жительницу Глубокого, от имени которой россияне придумали заявление. Женщина еще в начале 2022-го уехала из Украины в Польшу вместе с детьми.

«Она смогла подтвердить свою личность и отрицает, что была жертвой преступления. Это подтверждает и близкая родственница женщины в Украине. Ложью оказалась и информация о якобы «лежащей матери». Более того, россияне, украв все данные этой украинки из Глубокого, не смогли написать фамилию на украинском языке без ошибок. Все же букву «і» в украинском языке они еще не выучили», – рассказал Болвинов.

После разоблачения этого фейка спецслужбы РФ начали давить на украинских полицейских, посылая угрозы и «предложения дружить» на личные номера правоохранителей и их родственников.

Полицейские уже внесли данные в ЕРДР по факту заведомо ложного сообщения о преступлении. Сейчас идет расследование, чтобы установить всех причастных к этой провокации.

фейк об изнасиловании
Фото: Сергей Болвинов

Читайте также: «Харьковчане выступают за референдум о присоединении к РФ» – фейк РосСМИ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв раздался в Харькове: 23 пострадавших, куда прилетело
Взрыв раздался в Харькове: 23 пострадавших, куда прилетело
25.11.2024, 11:52
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
25.11.2024, 07:21
Новости Харькова – главное за 25 ноября: удар по центру города, пострадавшие
Новости Харькова – главное за 25 ноября: удар по центру города, пострадавшие
25.11.2024, 13:27
Последствия ракетного удара по центру Харькова: видео и фото (дополняется)
Последствия ракетного удара по центру Харькова: видео и фото (дополняется)
25.11.2024, 13:44
«Не удивлюсь, если они попробуют повторить»: Коваленко о прорыве РФ в Купянск
«Не удивлюсь, если они попробуют повторить»: Коваленко о прорыве РФ в Купянск
24.11.2024, 14:38
Попались на букве «і»: РФ сфабриковала заявление об изнасиловании в Глубоком
Попались на букве «і»: РФ сфабриковала заявление об изнасиловании в Глубоком
25.11.2024, 13:21

Новости по теме:

17:29
15-летняя жительница Харьковщины умерла в больнице: ее изнасиловали и подожгли
21:17
Ударил головой о стену и изнасиловал: боевика «ДНР» будут судить под Харьковом
18:33
Рецидивиста, уже сидевшего за изнасилование, поймали на Харьковщине
15:27
В изнасиловании двух дочерей подозревают отца на Харьковщине
12:33
Физрука из Харькова, подозреваемого в изнасиловании детей, отправили в СИЗО

Вы читали новость: «Попались на букве «і»: РФ сфабриковала заявление об изнасиловании в Глубоком»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские спецслужбы придумали историю об изнасиловании женщины на Харьковщине французскими наемниками.".