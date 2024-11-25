Попалися на літері «і»: РФ сфабрикувала заяву про зґвалтування на Харківщині
Російські спецслужби вигадали історію про зґвалтування жінки на Харківщині французькими найманцями, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
«Вона нібито не могла в 2024 році виїхати з Харківського району, бо залишалася з хворою матір’ю, а потім до села нібито прийшли французькі найманці та її зґвалтували. Таку заяву ми отримали від нібито мешканки села Глибокого. У фейковій заяві описуються неіснуючі подробиці злочину та вказано контактний номер», – розповів Болвінов.
За його даними, цю історію вигадали російські спецслужби. Вони знайшли чергову актрису та запустили в росЗМІ сюжет про «звірства» іноземних найманців на території Харківщини.
«Ми подивилися цю неякісну постановку, де навіть був імітований допит «жертви». Російський «правоохоронець» там читає текст із заздалегідь підготовленого папірця. А «зґвалтована» слово в слово повторює написану росіянами легенду», – зазначив Болвінов.
Він додав, що відшукали справжню мешканку Глибокого, від імені якої росіяни вигадали заяву. Жінка ще на початку 2022-го виїхала з України до Польщі разом з дітьми.
«Вона змогла підтвердити свою особу та заперечує, що була жертвою злочину. Це підтверджує також і близька родичка жінки в Україні. Брехнею виявилася й інформація про нібито «лежачу матір». Більше того, росіяни, вкравши всі дані цієї українки з Глибокого, не спромоглися написати прізвище українською мовою без помилок. Все ж таки літеру «і» в українській мові вони ще не вивчили», – розповів Болвінов.
Після викриття цього фейку спецслужби РФ почали тиснути на українських поліцейських, надсилаючи погрози та «пропозиції дружити» на особисті номери правоохоронців і їхніх родичів.
Поліцейські вже внесли дані до ЄРДР за фактом свідомо неправдивого повідомлення про злочин. Наразі триває розслідування, щоб встановити усіх причетних до цієї провокації.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські спецслужби вигадали історію про зґвалтування жінки на Харківщині французькими найманцями.".