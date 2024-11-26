Терехов: поврежденный ракетным ударом ЦПАУ в Харькове заработает 27.11 (видео)

ЦПАУ Киевского района в центре Харькова, который был поврежден в результате ракетного удара утром 25 ноября, возобновит работу в среду, 27-го числа.

«До сих пор продолжаются работы, чтобы открыть ЦПАУ, который очень пострадал. Мы рядом с ним открыли мобильный ЦПАУ, где люди могли воспользоваться услугами. Но завтра будем уже начинать работу в том помещении, которое есть, которое пострадало», — сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Он также рассказал, что сегодня были закрыты все 1300 контуров жилых домов и офисных помещений, которые были повреждены в результате удара. В больнице остаются пятеро пострадавших — это работники и посетители ЦПАУ.

Напомним, 25 ноября ракетой С-400 ударили россияне рядом с ЦПАУ Киевского района в центре Харькова. Взрыв прогремел при отсутствии воздушной тревоги — в половине девятого утра. В этот момент сотрудники ЦПАУ уже пришли на работу. Пострадали 25 человек, из них 14 оказались в больнице. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания ЦПАУ были повреждены еще около 40 сооружений и жилых домов.