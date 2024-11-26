Терехов: пошкоджений ракетним ударом ЦНАП у Харкові запрацює 27.11 (відео)
ЦНАП Київського району в центрі Харкова, який був пошкоджений внаслідок ракетного удару вранці 25 листопада, відновить роботу у середу, 27-го числа.
«Досі тривають роботи, щоб відчинити ЦНАП, який дуже постраждав. Ми поряд з ним відкрили мобільний ЦНАП, де люди могли скористатися послугами. Але завтра будемо вже розпочинати роботу в тому приміщенні, яке є, яке постраждало», — повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
Він також розповів, що сьогодні були закриті всі 1300 контурів житлових будинків та офісних приміщень, які були пошкоджені внаслідок удару. У лікарні залишаються п’ятеро постраждалих – це працівники та відвідувачі ЦНАПу.
Нагадаємо, 25 листопада ракетою С-400 вдарили росіяни поряд із ЦНАПом Київського району у центрі Харкова. Вибух пролунав за відсутності повітряної тривоги – о пів на дев’яту ранку. На цей момент співробітники ЦНАПу вже прийшли на роботу. Постраждали 25 людей, з них 14 опинилися у лікарні. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі ЦНАПу отримали пошкодження ще близько 40 споруд та житлових будинків.
Читайте також: Терехов: десять людей досі у лікарні після вчорашнього обстрілу міста
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, цпау;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов: пошкоджений ракетним ударом ЦНАП у Харкові запрацює 27.11 (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЦНАП Київського району в центрі Харкова, який був пошкоджений внаслідок ракетного удару вранці 25 листопада, відновить роботу у середу, 27-го числа".