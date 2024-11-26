Терехов: пошкоджений ракетним ударом ЦНАП у Харкові запрацює 27.11 (відео)

ЦНАП Київського району в центрі Харкова, який був пошкоджений внаслідок ракетного удару вранці 25 листопада, відновить роботу у середу, 27-го числа.

«Досі тривають роботи, щоб відчинити ЦНАП, який дуже постраждав. Ми поряд з ним відкрили мобільний ЦНАП, де люди могли скористатися послугами. Але завтра будемо вже розпочинати роботу в тому приміщенні, яке є, яке постраждало», — повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Він також розповів, що сьогодні були закриті всі 1300 контурів житлових будинків та офісних приміщень, які були пошкоджені внаслідок удару. У лікарні залишаються п’ятеро постраждалих – це працівники та відвідувачі ЦНАПу.

Нагадаємо, 25 листопада ракетою С-400 вдарили росіяни поряд із ЦНАПом Київського району у центрі Харкова. Вибух пролунав за відсутності повітряної тривоги – о пів на дев’яту ранку. На цей момент співробітники ЦНАПу вже прийшли на роботу. Постраждали 25 людей, з них 14 опинилися у лікарні. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі ЦНАПу отримали пошкодження ще близько 40 споруд та житлових будинків.