За сутки наши защитники уничтожили 118 военных РФ на Харьковском направлении

О потерях РФ и попытках врага наступать на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке за 26 ноября в ОТГВ «Харьков».

«За минувшие сутки российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудеевки и Казачей Лопани. Активно привлекали для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с применением 1 ракеты С-300/С-400, 10 авиаударов с использованием 16 КАБов и 23 НАР, а также 48 ударов дронами-камикадзе. Совершили 385 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

В течение суток оккупанты потеряли 118 военных: 46 убитых, 72 раненых. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 единицу вооружения и военной техники: танк, артсистему, 15 авто, 26 БПЛА, а также – 68 укрытий для личного состава и место для хранения боеприпасов.