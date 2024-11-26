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За сутки наши защитники уничтожили 118 военных РФ на Харьковском направлении

Украина 11:23   26.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
За сутки наши защитники уничтожили 118 военных РФ на Харьковском направлении Фото: Генштаб ВСУ

О потерях РФ и попытках врага наступать на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке за 26 ноября в ОТГВ «Харьков».

«За минувшие сутки российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудеевки и Казачей Лопани. Активно привлекали для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с применением 1 ракеты С-300/С-400, 10 авиаударов с использованием 16 КАБов и 23 НАР, а также 48 ударов дронами-камикадзе. Совершили 385 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

В течение суток оккупанты потеряли 118 военных: 46 убитых, 72 раненых. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 единицу вооружения и военной техники: танк, артсистему, 15 авто, 26 БПЛА, а также – 68 укрытий для личного состава и место для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях РФ и попытках врага наступать на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке за 26 ноября в ОТГВ «Харьков».".