За добу наші захисники знищили 118 військових РФ на Харківському напрямку
Про втрати РФ та спроби ворога наступати на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 26 листопада в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Активно залучали для ударів бомбардувальну та штурмову авіацію. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару із застосуванням 1 ракети С-300/С-400, 10 авіаударів із використанням 16 КАБів та 23 НАР, а також 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 385 обстрілів позицій захисників України”, – написали у ВСУ.
Протягом доби окупанти втратили 118 військових: 46 убитих, 72 поранених. Крім того, ЗСУ знищили 51 одиницю озброєння та військової техніки: танк, артсистему, 15 авто, 26 БПЛА, а також – 68 укриттів для особового складу та місце для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 11:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про втрати РФ та спроби ворога наступати на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 26 листопада в ОТУВ “Харків”.".