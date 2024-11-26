За добу наші захисники знищили 118 військових РФ на Харківському напрямку

Про втрати РФ та спроби ворога наступати на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 26 листопада в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Активно залучали для ударів бомбардувальну та штурмову авіацію. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару із застосуванням 1 ракети С-300/С-400, 10 авіаударів із використанням 16 КАБів та 23 НАР, а також 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 385 обстрілів позицій захисників України”, – написали у ВСУ.

Протягом доби окупанти втратили 118 військових: 46 убитих, 72 поранених. Крім того, ЗСУ знищили 51 одиницю озброєння та військової техніки: танк, артсистему, 15 авто, 26 БПЛА, а також – 68 укриттів для особового складу та місце для зберігання боєприпасів.