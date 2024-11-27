ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
О ситуации на севере Харьковщины, а также – о попытках россиян продвинуться на разных направлениях в области сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
В частности, на Харьковском направлении ВСУ лишь отбивают атаки врага, контрнаступлений украинские военные не проводили. В то время как россияне постоянно штурмуют наши позиции в районе Казачей Лопани, Кудеевки и Волчанска.
«Офицер украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, 26 ноября заявил, что российские войска разворачивают резервы для отражения утраченных позиций около Глубокого. Сообщается, что операторы беспилотников чеченской группы «Канада» отряда «Охотник» (204-й полк спецназа «Ахмат» 3-й общевойсковой армии (ОГА), бывший 2-й корпус армии ЛНР (ЛНР) действуют вблизи Стрелечей (к северу от Харькова)», – уточнили в ISW.
Также российские блоггеры заявили, что ВС РФ смогли захватить Копанки, что на востоке от Купянска.
«Утверждали, что русские войска продвинулись в районе Петропавловки (к северо-востоку от Купянска), в пределах Зеленой Рощи (к западу от Сватового) и Торского (к западу от Кременной), в направлении Лозовой (к юго-востоку от Купянска). Российские блогеры также утверждали, что российские силы использовали лодки, чтобы пересечь реку Оскол и войти в Двуречную (к северо-востоку от Купянска)», – добавили аналитики.
Однако ни одно из этих заявлений в ISW подтвердить так и не смогли.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, окупація, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 07:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на севере Харьковщины, а также – о попытках россиян продвинуться на резных направлениях в области сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).".