ISW: на півночі області – чеченський спецназ, РФ намагається прорвати кордон

Про ситуацію на півночі Харківщини, а також про спроби росіян просунутися на різних напрямках в області повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, на Харківському напрямку ЗСУ лише відбивають атаки ворога, контрнаступів українські військові не проводили. У той час як росіяни постійно штурмують наші позиції в районі Козачої Лопані, Кудіївки та Вовчанська.

“Офіцер української бригади, яка діяла на харківському напрямку, 26 листопада заявив, що російські війська розгортають резерви для відбиття втрачених позицій біля Глибокого. Повідомляється, що оператори безпілотників чеченської групи «Канада» (204-й полк спецназу «Ахмат» 3-ї загальновійськової армії (ОГА), колишній 2-й корпус армії ЛНР (ЛНР) діють поблизу Стрілечі (на північ від м. Харкова)», – уточнили в ISW.

Також російські блогери заявили, що ЗС РФ змогли захопити Копанки, що на сході від Куп’янська.

“Стверджували, що російські війська просунулися в районі Петропавлівки (на північний схід від Куп’янська), в межах Зеленого Гаю (на захід від Сватового) і Торського (на захід від Кремінної), у напрямку Лозової (на південний схід від Куп’янська). Російські блогери також стверджували, що російські сили використовували човни, щоб перетнути річку Оскіл і увійти у Дворічну (на північний схід від Куп’янська)”, – додали аналітики.

Однак жодну з цих заяв в ISW підтвердити так і не змогли.