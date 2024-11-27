Вылетели стекла, повреждено админздание: фото Дергачей после ночного «прилета»

Фото окраин Дергачей после ночного вражеского обстрела опубликовал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Россияне ударили по городу в 22:20.

«В результате «прилета» были повреждены окна и кровля административного здания, а также остекление шести окон в одной из жилых многоэтажек. Обошлось без пострадавших. Работники Дергачевского гуманитарного центра доставили жильцам поврежденных квартир материалы для консервации выбитых окон», – написал Задоренко.