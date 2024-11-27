Вылетели стекла, повреждено админздание: фото Дергачей после ночного «прилета»
Фото: Вячеслав Задоренко
Фото окраин Дергачей после ночного вражеского обстрела опубликовал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Россияне ударили по городу в 22:20.
«В результате «прилета» были повреждены окна и кровля административного здания, а также остекление шести окон в одной из жилых многоэтажек. Обошлось без пострадавших. Работники Дергачевского гуманитарного центра доставили жильцам поврежденных квартир материалы для консервации выбитых окон», – написал Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото окраин Дергачей после ночного вражеского обстрела опубликовал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".