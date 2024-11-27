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Вилетіли шибки, пошкоджена адмінбудівля: фото Дергачів після нічного прильоту

Події 10:55   27.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вилетіли шибки, пошкоджена адмінбудівля: фото Дергачів після нічного прильоту Фото: Вячеслав Задоренко

Фото околиць Дергачів після нічного ворожого обстрілу опублікував начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко

Росіяни вдарили по місту о 22:20.

Внаслідок «прильоту» були пошкоджені вікна та покрівля адміністративної будівлі, а також скління шести вікон в одній із житлових багатоповерхівок. Минулося без постраждалих. Наразі працівники Дергачівського гуманітарного центру доставили мешканцям пошкоджених квартир матеріали для консервації вибитих вікон“, – написав Задоренко.

Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 10:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото околиць Дергачів після нічного ворожого обстрілу опублікував начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".