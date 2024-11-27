Вилетіли шибки, пошкоджена адмінбудівля: фото Дергачів після нічного прильоту
Фото: Вячеслав Задоренко
Фото околиць Дергачів після нічного ворожого обстрілу опублікував начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Росіяни вдарили по місту о 22:20.
“Внаслідок «прильоту» були пошкоджені вікна та покрівля адміністративної будівлі, а також скління шести вікон в одній із житлових багатоповерхівок. Минулося без постраждалих. Наразі працівники Дергачівського гуманітарного центру доставили мешканцям пошкоджених квартир матеріали для консервації вибитих вікон“, – написав Задоренко.
Читайте також: На півночі області РФ застосовувала бомбардувальну авіацію, атакувала 5 разів – ГШ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Дергачі, задоренко, обстріл, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вилетіли шибки, пошкоджена адмінбудівля: фото Дергачів після нічного прильоту»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 10:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото околиць Дергачів після нічного ворожого обстрілу опублікував начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".