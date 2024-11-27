Вилетіли шибки, пошкоджена адмінбудівля: фото Дергачів після нічного прильоту

Фото околиць Дергачів після нічного ворожого обстрілу опублікував начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Росіяни вдарили по місту о 22:20.

“Внаслідок «прильоту» були пошкоджені вікна та покрівля адміністративної будівлі, а також скління шести вікон в одній із житлових багатоповерхівок. Минулося без постраждалих. Наразі працівники Дергачівського гуманітарного центру доставили мешканцям пошкоджених квартир матеріали для консервації вибитих вікон“, – написав Задоренко.