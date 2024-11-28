Работали бывшие «беркутовцы»: харьковчан подозревают в помощи ДРГ врага
По данным СБУ, подозреваемые готовили для ДРГ врага тайники на окраинах Харькова – прятали в них деньги и гранаты.
Как уточнил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, на врага работали харьковчане – двое бывших сотрудников расформированного спецподразделения милиции «Беркут» и жена одного из них.
«Фигуранты попали в поле зрения агрессора из-за бывшего «беркутовца», бежавшего в РФ еще до начала полномасштабной войны и начавшего работать на оккупантов. По инструкции военной разведки России злоумышленники делали тайники преимущественно в лесопосадках, а затем мессенджером присылали координаты тайников своему куратору», – написали в СБУ.
Также подозреваемые следили за СОУ – фиксировали места их дислокации и проверяли координаты, которые присылали оккупанты.
Во время обысков силовики изъяли телефоны, где, по данным следствия, есть доказательства преступления, а также гранаты РГД-5.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);
– ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами).
На данный момент предполагаемые коллаборанты находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коллаборанты, СБУ, силовики;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 11:00;
Корреспондент ДРГ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным СБУ, подозреваемые готовили для ДРГ врага тайники на окраинах Харькова – прятали в них деньги и гранаты. ".