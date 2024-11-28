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Працювали колишні “беркутівці”: харків’ян підозрюють у допомозі ДРГ ворога

Події 11:00   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Працювали колишні “беркутівці”: харків’ян підозрюють у допомозі ДРГ ворога

За даними СБУ, підозрювані готували для ДРГ ворога схованки на околицях Харкова – ховали у них гроші та гранати. 

Як уточнив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, на ворога працювали харків’яни – двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» та дружина одного з них.

“Фігуранти потрапили у поле зору агресора через колишнього «беркутівця», який втік до рф ще до початку повномасштабної війни і почав працювати на окупантів. За інструкцією воєнної розвідки рф зловмисники робили схрони переважно у лісопосадках, а потім месенджером надсилали координати схованок своєму російському куратору”, – написали в СБУ.

Також підозрювані стежили за СОУ – фіксували місця їхньої дислокації та перевіряли координати, які надсилали окупанти.

Під час обшуків силовики вилучили телефони, де за даними слідства є докази злочинів, а також гранати РГД-5.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

– ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами).

Наразі ймовірні колаборанти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне увʼязнення. 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 11:00;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними СБУ, підозрювані готували для ДРГ ворога схованки на околицях Харкова – ховали у них гроші та гранати. ".