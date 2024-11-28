Live
  • Чт 28.11.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.8

ВСУ: «42 россиянина уже не придут на украинскую землю» – бои на севере области

Украина 11:18   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ: «42 россиянина уже не придут на украинскую землю» – бои на севере области

Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов рассказал в єфире нацмарафона о том, как прошли сутки на севере Харьковщины.

«Российские оккупанты нанесли 49 ударов дронами-камикадзе и совершили 380 обстрелов защитников Украины. Потери врага составили ровно 100 существ: 42 россиянина уже не придут на украинскую землю, санитарные потери составили 58 оккупантов. Также враг понес потери в военной технике и вооружении. В частности, уничтожена одна боевая машина, три артсистемы, три автомобиля, восемь единиц спецтехники, 20 БПЛА. Уничтожаются также укрытия для личного состава, блиндажи. 52 таких укрытия за минувшие сутки были уничтожены, также уничтожен склад боеприпасов», – сказал Романов.

Он также сообщил, что враг продолжает применять против украинских военных все возможное вооружение. Однако на данный момент это не помогает россиянам продвигаться на Харьковском направлении.

«Враг может применять все, но коэффициент полезного действия, если можно так говорить о войне, то он равен нулю. Все, что сюда приедет, останется горелым металлоломом», – добавил Романов.

Читайте также: На Купянском направлении враг пытался прорваться 17 раз – сводка от Генштаба 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
27.11.2024, 07:53
В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району
В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району
28.11.2024, 06:59
Новости Харькова – главное за 28.11: обстрел, новое имя бывшему театру Пушкина
Новости Харькова – главное за 28.11: обстрел, новое имя бывшему театру Пушкина
28.11.2024, 11:51
Более 90 ракет и около 100 дронов атаковали Украину — Зеленский: последствия
Более 90 ракет и около 100 дронов атаковали Украину — Зеленский: последствия
28.11.2024, 11:09
«Сложная ситуация»: защитники Липцев под Харьковом противостоят не только РФ
«Сложная ситуация»: защитники Липцев под Харьковом противостоят не только РФ
27.11.2024, 21:03
В Харькове и области отменили аварийные отключения света
В Харькове и области отменили аварийные отключения света
28.11.2024, 12:05

Новости по теме:

11:34
Пять артсистем, танк и 24 БПЛА потеряла РФ на Харьковском направлении – ВСУ
10:39
Из десяти россиян на берег выходит до трех: ВСУ о попытках РФ перейти Оскол
21:45
Ликвидировали 10 оккупантов, «Буханку» и склады: работа ВСУ на севере области
09:54
ОТГВ «Харьков»: 140 военных потеряла РФ на Харьковском направлении за сутки
08:39
Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба

Вы читали новость: «ВСУ: «42 россиянина уже не придут на украинскую землю» – бои на севере области»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 11:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов рассказал в єфире нацмарафона о том, как прошли сутки на севере Харьковщины.".