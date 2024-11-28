ВСУ: «42 россиянина уже не придут на украинскую землю» – бои на севере области

Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов рассказал в єфире нацмарафона о том, как прошли сутки на севере Харьковщины.

«Российские оккупанты нанесли 49 ударов дронами-камикадзе и совершили 380 обстрелов защитников Украины. Потери врага составили ровно 100 существ: 42 россиянина уже не придут на украинскую землю, санитарные потери составили 58 оккупантов. Также враг понес потери в военной технике и вооружении. В частности, уничтожена одна боевая машина, три артсистемы, три автомобиля, восемь единиц спецтехники, 20 БПЛА. Уничтожаются также укрытия для личного состава, блиндажи. 52 таких укрытия за минувшие сутки были уничтожены, также уничтожен склад боеприпасов», – сказал Романов.

Он также сообщил, что враг продолжает применять против украинских военных все возможное вооружение. Однако на данный момент это не помогает россиянам продвигаться на Харьковском направлении.

«Враг может применять все, но коэффициент полезного действия, если можно так говорить о войне, то он равен нулю. Все, что сюда приедет, останется горелым металлоломом», – добавил Романов.