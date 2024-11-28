ЗСУ: “42 росіянина вже не прийдуть на українську землю” – бої на півночі

Спікер ОТУВ «Харків» Євгеній Романов розповів в етері нацмарафону про те, як минула доба на півночі Харківщини.

“Російські окупанти завдали 49 ударів дронами-камікадзе та здійснили 380 обстрілів захисників України. Втрати ворога склали рівно 100 істот, 42 росіянина вже не прийдуть на українську землю, санітарні втрати склали 58 окупантів. Також ворог зазнав втрат у військовій техніці та озброєння. Зокрема, знищено одну бойову машину, три артсистеми, три автомобілі, вісім одиниць спецтехніки, 20 БПЛА. Нищаться також укриття для особового складу, бліндажі. 52 таких укриття за минулу добу було знищено, також знищений склад боєприпасів”, – повідомив Романов.

Він також повідомив, що ворог продовжує застосовувати проти українських військових усе можливе озброєння. Однак, на цей час це не допомагає росіянам просуватися на Харківському напрямку.

“Ворог може застосовувати все, але коефіцієнт корисною дії, якщо можна так говорити про війну, то він дорівнюється нулю. Все, що сюди приїде – залишиться горілим металобрухтом“, – додав Романов.