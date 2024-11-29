ГСЧС: ожоги лица получил мужчина на СТО в Харькове, его госпитализировали

Всего в течение суток спасатели потушили 12 пожаров, отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгораний, возникших из-за обстрелов не зафиксировали. Однако вследствие пожаров в области за сутки есть двое пострадавших.

«В первом случае произошло возгорание в здании СТО в Немышлянском районе Харькова. 37-летний мужчина получил ожоги лица и правой конечности. Его госпитализировали», – написали в ГСЧС.

Еще одно возгорание возникло в хозпостройке в селе Бугаевка Чугуевского района. Там 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.