ГСЧС: ожоги лица получил мужчина на СТО в Харькове, его госпитализировали
Всего в течение суток спасатели потушили 12 пожаров, отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Возгораний, возникших из-за обстрелов не зафиксировали. Однако вследствие пожаров в области за сутки есть двое пострадавших.
«В первом случае произошло возгорание в здании СТО в Немышлянском районе Харькова. 37-летний мужчина получил ожоги лица и правой конечности. Его госпитализировали», – написали в ГСЧС.
Еще одно возгорание возникло в хозпостройке в селе Бугаевка Чугуевского района. Там 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 08:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток спасатели потушили 12 пожаров, отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".