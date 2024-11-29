ДСНС: опіки обличчя отримав чоловік на СТО у Харкові, його госпіталізували
Загалом протягом доби рятувальники загасили 12 пожеж, зазначили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Займань через обстріл не зафіксували. Однак унаслідок пожеж в області за добу є двоє постраждалих.
“У першому випадку трапилось загоряння в будівлі СТО у Немишлянському районі Харкова. 37-річний чоловік отримав опіки обличчя та правої кінцівки. Його госпіталізували“, – написали у ДСНС.
Ще одне загоряння виникло у господарській споруді в селі Бугаївка Чугуївського району. Там 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 08:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби рятувальники загасили 12 пожеж, зазначили у ГУ ДСНС України в Харківській області.".