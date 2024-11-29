ДСНС: опіки обличчя отримав чоловік на СТО у Харкові, його госпіталізували

Загалом протягом доби рятувальники загасили 12 пожеж, зазначили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Займань через обстріл не зафіксували. Однак унаслідок пожеж в області за добу є двоє постраждалих.

“У першому випадку трапилось загоряння в будівлі СТО у Немишлянському районі Харкова. 37-річний чоловік отримав опіки обличчя та правої кінцівки. Його госпіталізували“, – написали у ДСНС.

Ще одне загоряння виникло у господарській споруді в селі Бугаївка Чугуївського району. Там 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.