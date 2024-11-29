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ДСНС: опіки обличчя отримав чоловік на СТО у Харкові, його госпіталізували

Події 08:57   29.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: опіки обличчя отримав чоловік на СТО у Харкові, його госпіталізували

Загалом протягом доби рятувальники загасили 12 пожеж, зазначили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Займань через обстріл не зафіксували. Однак унаслідок пожеж в області за добу є двоє постраждалих.

У першому випадку трапилось загоряння в будівлі СТО у Немишлянському районі Харкова. 37-річний чоловік отримав опіки обличчя та правої кінцівки. Його госпіталізували“, – написали у ДСНС.

Ще одне загоряння виникло у господарській споруді в селі Бугаївка Чугуївського району. Там 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 08:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби рятувальники загасили 12 пожеж, зазначили у ГУ ДСНС України в Харківській області.".