Телеведущий Андрей Бедняков посетил Купянск и снял о городе программу (фото)
Фото: Андрей Беседин/Telegram
Во время поездки в город бывший ведущий «Орла и Решки» Андрей Бедняков снял программу «ВПО».
«ВПО» — это проект, который помогает убедить людей, которые до сих пор остаются в прифронтовых опасных зонах, что их жизнь — это самая высокая ценность. В нем рассказывают истории тех, кто сейчас вынужденно покидает свои дома из-за войны, а также тех, кто уже сделал это», – рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
Также, добавил Беседин, Бедняков зафиксировал последствия российских обстрелов и показал, во что превратился город из-за агрессии РФ.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 08:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время поездки в город бывший ведущий «Орла и Решки» снял программу «ВПО».".