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Телеведущий Андрей Бедняков посетил Купянск и снял о городе программу (фото)

Общество 08:12   29.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Телеведущий Андрей Бедняков посетил Купянск и снял о городе программу (фото) Фото: Андрей Беседин/Telegram

Во время поездки в город бывший ведущий «Орла и Решки» Андрей Бедняков снял программу «ВПО».

Бедняков
Фото: Андрей Беседин/Telegram
Фото: Андрей Беседин/Telegram

«ВПО» — это проект, который помогает убедить людей, которые до сих пор остаются в прифронтовых опасных зонах, что их жизнь — это самая высокая ценность. В нем рассказывают истории тех, кто сейчас вынужденно покидает свои дома из-за войны, а также тех, кто уже сделал это», – рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Также, добавил Беседин, Бедняков зафиксировал последствия российских обстрелов и показал, во что превратился город из-за агрессии РФ.

Фото: Андрей Беседин/Telegram

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время поездки в город бывший ведущий «Орла и Решки» снял программу «ВПО».".