Телеведущий Андрей Бедняков посетил Купянск и снял о городе программу (фото)

Во время поездки в город бывший ведущий «Орла и Решки» Андрей Бедняков снял программу «ВПО».

«ВПО» — это проект, который помогает убедить людей, которые до сих пор остаются в прифронтовых опасных зонах, что их жизнь — это самая высокая ценность. В нем рассказывают истории тех, кто сейчас вынужденно покидает свои дома из-за войны, а также тех, кто уже сделал это», – рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Также, добавил Беседин, Бедняков зафиксировал последствия российских обстрелов и показал, во что превратился город из-за агрессии РФ.