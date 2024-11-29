Телеведучий Андрій Бєдняков відвідав Куп’янськ і зняв про місто програму

Під час поїздки до міста колишній ведучий “Орла та Решки” Андрій Бєдняков зняв програму “ВПО”.

“ВПО” — це проєкт, який допомагає переконати людей, які досі залишаються у прифронтових небезпечних зонах, що їхнє життя — це найвища цінність. У ньому розказують історії тих, хто зараз вимушено покидає свої домівки через війну, а також тих, хто вже зробив це“, – розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Також, додав Беседін, Бєдняков зафіксував наслідки російських обстрілів і показав, на що перетворилося місто через агресію РФ.