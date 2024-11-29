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Телеведучий Андрій Бєдняков відвідав Куп’янськ і зняв про місто програму

Суспільство 08:12   29.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Телеведучий Андрій Бєдняков відвідав Куп’янськ і зняв про місто програму Фото: Андрій Беседін/Telegram

Під час поїздки до міста колишній ведучий “Орла та Решки” Андрій Бєдняков зняв програму “ВПО”.

Бідняків
Фото: Андрій Беседін/Telegram
Фото: Андрій Беседін/Telegram

ВПО” — це проєкт, який допомагає переконати людей, які досі залишаються у прифронтових небезпечних зонах, що їхнє життя — це найвища цінність. У ньому розказують історії тих, хто зараз вимушено покидає свої домівки через війну, а також тих, хто вже зробив це“, – розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Також, додав Беседін, Бєдняков зафіксував наслідки російських обстрілів і показав, на що перетворилося місто через агресію РФ.

Фото: Андрій Беседін/Telegram

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 08:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час поїздки до міста колишній ведучий “Орла та Решки” Андрій Бєдняков зняв програму “ВПО”.".