Телеведучий Андрій Бєдняков відвідав Куп’янськ і зняв про місто програму
Фото: Андрій Беседін/Telegram
Під час поїздки до міста колишній ведучий “Орла та Решки” Андрій Бєдняков зняв програму “ВПО”.
“ВПО” — це проєкт, який допомагає переконати людей, які досі залишаються у прифронтових небезпечних зонах, що їхнє життя — це найвища цінність. У ньому розказують історії тих, хто зараз вимушено покидає свої домівки через війну, а також тих, хто вже зробив це“, – розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
Також, додав Беседін, Бєдняков зафіксував наслідки російських обстрілів і показав, на що перетворилося місто через агресію РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 08:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час поїздки до міста колишній ведучий “Орла та Решки” Андрій Бєдняков зняв програму “ВПО”.".