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В Харькове на COVID за неделю заболели 12 человек, более 800 – ОРВИ и гриппом

Общество 15:12   02.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове на COVID за неделю заболели 12 человек, более 800 – ОРВИ и гриппом Фото: Харьковский горсовет

Заболеваемость COVID-19 снизилась в Харькове. За неделю с 21 по 26 ноября в городе заболели 12 человек, для сравнения – с 13 по 20 ноября было 19 лабораторно подтвержденных случаев.

По данным департамента здравоохранения Харьковского горсовета, гриппом и ОРВИ за неделю заболели 850 жителей. Госпитализированных не было.

«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV–2), который сейчас циркулирует по территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета остается вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах», – добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость COVID-19 снизилась в Харькове. За неделю с 21 по 26 ноября в городе заболели 12 человек, для сравнения – с 13 по 20 ноября было 19 лабораторно подтвержденных случаев".