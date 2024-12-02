В Харькове на COVID за неделю заболели 12 человек, более 800 – ОРВИ и гриппом

Заболеваемость COVID-19 снизилась в Харькове. За неделю с 21 по 26 ноября в городе заболели 12 человек, для сравнения – с 13 по 20 ноября было 19 лабораторно подтвержденных случаев.

По данным департамента здравоохранения Харьковского горсовета, гриппом и ОРВИ за неделю заболели 850 жителей. Госпитализированных не было.

«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV–2), который сейчас циркулирует по территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета остается вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах», – добавили в мэрии.