У Харкові на COVID за тиждень захворіли 12 людей, понад 800 – на ГРВІ і грип

Захворюваність на COVID-19 знизилась у Харкові. За тиждень із 21 по 26 листопада у місті захворіли 12 людей, для порівняння – з 13 по 20 листопада було 19 лабораторно підтверджених випадків.

За даними департаменту охорони здоров’я Харківської міськради, на грип та ГРВІ за тиждень захворіли 850 жителів. Шпиталізованих не було.

«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV–2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях», – додали у мерії.