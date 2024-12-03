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Почти 400 раз обстреляла РФ наши позиции на севере области – ОТГВ «Харьков»

Фронт 11:20   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Почти 400 раз обстреляла РФ наши позиции на севере области – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, пишут в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг при поддержке авиации восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 8 КАБов и 16 НАР, а также 47 ударов дронами-камикадзе. Совершили 394 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили украинские защитники.

За сутки СОУ ликвидировали 188 военных РФ: 63 убитых, 124 раненых, один пленный. Кроме того, уничтожили 61 единицу вооружения и спецтехники: две артсистемы, 21 авто, 31 БПЛА, а также 70 укрытий, четыре места для хранения для боеприпасов и пункт управления беспилотниками.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, пишут в ОТГВ «Харьков».".