Почти 400 раз обстреляла РФ наши позиции на севере области – ОТГВ «Харьков»
Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, пишут в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг при поддержке авиации восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 8 КАБов и 16 НАР, а также 47 ударов дронами-камикадзе. Совершили 394 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили украинские защитники.
За сутки СОУ ликвидировали 188 военных РФ: 63 убитых, 124 раненых, один пленный. Кроме того, уничтожили 61 единицу вооружения и спецтехники: две артсистемы, 21 авто, 31 БПЛА, а также 70 укрытий, четыре места для хранения для боеприпасов и пункт управления беспилотниками.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 11:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, пишут в ОТГВ «Харьков».".