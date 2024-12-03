Майже 400 разів обстріляла РФ наші позиції на півночі області – ОТУВ “Харків”
Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, пишуть в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої ворог за підтримки авіації вісім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 6 авіаударів із використанням 8 КАБів та 16 НАР, а також 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 394 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – повідомили українські захисники.
За добу СОУ ліквідували 188 військових РФ: 63 вбиті, 124 поранені, один полонений. Крім того, знищили 61 одиницю озброєння та спецтехніки: дві артсистеми, 21 авто, 31 БПЛА, а також 70 укриттів, чотири місця для зберігання боєприпасів та пункт управління безпілотниками.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 11:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, пишуть в ОТУВ “Харків”.".