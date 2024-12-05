Налаживал связь для врага: жителя Харьковщины подозревают в работе на РФ
Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил, что, по данным следствия, мужчина помогал военным РФ улучшать коммуникацию.
В работе на РФ подозревают бывшего заместителя начальника производственного подразделения «Купянская дистанция сигнализации и связи» регионального филиала «Южная железная дорога».
«После захвата региона мужчина добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился занять должность начальника участка связи цеха №5 «Линейная связь» в так называемом предприятии «Купянская железная дорога», созданное оккупантами на базе регионального железнодорожного филиала. Используя мощности захваченного украинского предприятия, коллаборант организовал восстановление связи в местах базирования военной комендатуры вооруженных сил рф», – сообщают силовики.
СБУ вручила мужчине подозрение, на данный момент он находится СИЗО.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, предатель, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 12:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил, что, по данным следствия, мужчина помогал военным РФ улучшать коммуникацию.".