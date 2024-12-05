Налагоджував зв’язок для ворога: мешканця Харківщини підозрюють у роботі на РФ
Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула уточнив, що, за даними слідства, чоловік допомагав військовим РФ покращувати комунікацію.
У роботі на РФ підозрюють колишнього заступника начальника виробничого підрозділу «Куп’янська дистанція сигналізації та зв’язку» регіональної філії «Південна залізниця».
“Після захоплення регіону чоловік добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився обійняти посаду начальника ділянки зв’язку цеху №5 «Лінійний зв’язок» у так званому підприємстві «Куп’янська залізниця», яке окупанти створили на базі регіональної залізничної філії. Використовуючи потужності захопленого українського підприємства колаборант організував відновлення звʼязку у місцях базування військової комендатури збройних сил рф“, – повідомляють силовики.
СБУ вручила чоловікові підозру, наразі він перебуває у СІЗО.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: колаборант, предатель, СБУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 12:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула уточнив, що, за даними слідства, чоловік допомагав військовим РФ покращувати комунікацію.".