Поехал на Харьковщину из Полтавской области за наркотиками и «сел» на 10 лет
На 10 лет отправится за решетку житель Полтавской области. 43-летний мужчина оказался «закладчиком», пишут в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, в июле 2023 года правоохранители остановили в Песочине маршрутку для проверки. На одного из пассажиров сразу же отреагировала служебная собака. Полицейские начали проверять вещи мужчины и обнаружили в рюкзаке «сверток» PVP весом более 720 грамм.
«Фигурантом оказался житель Полтавской области, который, как стало в дальнейшем выяснено следствием, зарабатывал на жизнь продажей психотропов. В Харьковскую область он поехал, чтобы забрать PVP, которые должен был в дальнейшем разложить в виде «закладок» и прислать геолокации «клиентам», – уточнили в прокуратуре.
При этом на суде мужчина отрицал, что работает «закладчиком». Утверждал, что сам принимает психотропы, потому что проходит заместительную поддерживающую терапию.
«Как отметил суд, приобретение психотропного вещества для собственного употребления сомнительно, поскольку обвиняемый сообщил, что проходил заместительную поддерживающую терапию метадоном, в связи с чем мог приобрести указанный препарат легальным способом. Утверждения обвиняемого по поводу его невиновности полностью опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства», – объяснили правоохранители.
Суд приговорил мужчину к 10 годам в тюрьме с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: наркотики, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 11:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 10 лет отправится за решетку житель Полтавской области. 43-летний мужчина оказался «закладчиком», пишут в Харьковской областной прокуратуре.".