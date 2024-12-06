Поїхав на Харківщину з Полтавської області за наркотиками та “сів” на 10 років

На 10 років вирушить за ґрати мешканець Полтавської області. 43-річний чоловік виявився “закладчиком”, пишуть у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2023 року правоохоронці зупинили у Пісочині маршрутку для перевірки. На одного з пасажирів одразу ж відреагував службовий собака. Поліцейські почали перевіряти речі чоловіка та виявили у рюкзаку “згорток” PVP вагою понад 720 грамів.

“Фігурантом виявився мешканець Полтавської області, який, як стало у подальшому зʼясовано слідством, заробляв собі на життя продажем психотропів. До Харківщини він поїхав, щоб забрати PVP, які мав у подальшому розкласти у вигляді «закладок» та надіслати геолокації “клієнтам”, – уточнили у прокуратурі.

При цьому на суді чоловік заперечував, що працює “закладчиком”. Стверджував, що сам приймає психотропи, бо проходить замісну підтримувальну терапію.

“Як зазначив суд, придбання психотропної речовини для власного вживання є сумнівним, оскільки обвинувачений повідомив, що проходив замісну підтримувальну терапію метадоном, у звʼязку з чим міг придбати вказаний препарат у легальний спосіб. Твердження обвинуваченого щодо його невинуватості повністю спростовуються сукупністю доказів, досліджених в ході судового розгляду“, – пояснили правоохоронці.

Врешті, суд засудив чоловіка до 10 років у в’язниці з конфіскацією майна.