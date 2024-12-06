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Поїхав на Харківщину з Полтавської області за наркотиками та “сів” на 10 років

Події 11:03   06.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поїхав на Харківщину з Полтавської області за наркотиками та “сів” на 10 років

На 10 років вирушить за ґрати мешканець Полтавської області. 43-річний чоловік виявився “закладчиком”, пишуть у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2023 року правоохоронці зупинили у Пісочині маршрутку для перевірки. На одного з пасажирів одразу ж відреагував службовий собака. Поліцейські почали перевіряти речі чоловіка та виявили у рюкзаку “згорток” PVP вагою понад 720 грамів.

“Фігурантом виявився мешканець Полтавської області, який, як стало у подальшому зʼясовано слідством, заробляв собі на життя продажем психотропів. До Харківщини він поїхав, щоб забрати PVP, які мав у подальшому розкласти у вигляді «закладок» та надіслати геолокації “клієнтам”, – уточнили у прокуратурі.

При цьому на суді чоловік заперечував, що працює “закладчиком”. Стверджував, що сам приймає психотропи, бо проходить замісну підтримувальну терапію.

Як зазначив суд, придбання психотропної речовини для власного вживання є сумнівним, оскільки обвинувачений повідомив, що проходив замісну підтримувальну терапію метадоном, у звʼязку з чим міг придбати вказаний препарат у легальний спосіб. Твердження обвинуваченого щодо його невинуватості повністю спростовуються сукупністю доказів, досліджених в ході судового розгляду“, – пояснили правоохоронці.

Врешті, суд засудив чоловіка до 10 років у в’язниці з конфіскацією майна.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 11:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 10 років вирушить за ґрати мешканець Полтавської області. 43-річний чоловік виявився “закладчиком”, пишуть у Харківській обласній прокуратурі.".