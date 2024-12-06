Цены выросли на 10-25%: сколько стоит украсить жилье к праздникам в этом году

Цены на новогодние украшения будут зависеть от производителя, материалов и количества изделий в наборе, отмечают в департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковской мэрии.

В сравнении с прошлым годом цены на новогодние украшения выросли на 10-25%. В среднем, стоимость товаров в этот сезон такие:

– набор пластиковых шаров из 2 шт. (диаметр – 80 мм) – от 35 до 50 грн;

– набор пластиковых шаров из 16 шт. (25 мм) – от 90 до 130 грн;

– набор стеклянных шаров из 16 шт. – от 200 до 250 грн;

– искусственный снег – от 40 до 120 грн/шт.;

– верхушки для елки стоят от 85 до 300 грн/шт.;

– бусы – от 50 до 270 грн/шт.;

– декоративные фигурки (гномы, ангелы, олени, Санты и т.п.) – от 80 до 2 тыс. грн/шт.

Дороже всего обойдутся гирлянды для внутренней отделки. Они стоят от 100 грн. (20 ламп) до 1,6 тыс. грн. (720 ламп). А вот стоимость гирлянд из искусственной хвои, в зависимости от длины украшения, колеблется от 250 грн (1 м) до 900 грн (2,5 м).