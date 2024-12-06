Ціни зросли на 10-25%: скільки коштує прикрасити житло до цьогорічних свят
Ціни на новорічні прикраси залежатимуть від виробника, матеріалів та кількості виробів у наборі, зазначають у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської мерії.
У порівнянні з минулим роком, ціни на новорічні прикраси зросли на 10-25%. У середньому, вартість товарів у цьому сезоні такі:
– набір пластикових куль з 2 шт. (діаметр – 80 мм) – від 35 до 50 грн;
– набір пластикових куль з 16 шт. (25 мм) – від 90 до 130 грн;
– набір скляних куль з 16 шт. – від 200 до 250 грн;
– штучний сніг – від 40 до 120 грн/шт.;
– верхівки для ялинки коштують від 85 до 300 грн/шт.;
– намиста – від 50 до 270 грн/шт.;
– декоративні фігурки (гноми, ангели, олені, Санти і т.п.) – від 80 до 2 тис. грн/шт.
Найдорожче обійдуться гірлянди для внутрішнього оздоблення. Вони коштують від 100 грн. (20 ламп) до 1,6 тис. грн. (720 ламп). А ось вартість гірлянд із штучної хвої, залежно від довжини прикраси, коливається від 250 грн. (1 м) до 900 грн. (2,5 м).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новогодние праздники, новый год, украшения, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 10:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на новорічні прикраси залежатимуть від виробника, матеріалів та кількості виробів у наборі, зазначають у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.".