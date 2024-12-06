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Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали первую партию – Зеленский (видео)

Украина 16:24   06.12.2024
Виктория Яковенко
Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали первую партию – Зеленский (видео) скриншот

6 декабря Силам обороны Украины передали первую партию нового украинского оружия – дрон-ракета «Пекло». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Теперь задача – наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине биться», — написал Зеленский.

Как сообщают в СМИ, эта ракета-дрон является новой разработкой Украины и может развивать скорость до 700 км/ч, преодолевая расстояние более 700 км.

Видео: Владимир Зеленский

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 16:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 декабря Силам обороны Украины передали первую партию нового украинского оружия – дрон-ракета «Пекло». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.".