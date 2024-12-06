Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали первую партию – Зеленский (видео)

6 декабря Силам обороны Украины передали первую партию нового украинского оружия – дрон-ракета «Пекло». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Теперь задача – наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине биться», — написал Зеленский.

Как сообщают в СМИ, эта ракета-дрон является новой разработкой Украины и может развивать скорость до 700 км/ч, преодолевая расстояние более 700 км.

Видео: Владимир Зеленский