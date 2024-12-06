Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали первую партию – Зеленский (видео)
скриншот
6 декабря Силам обороны Украины передали первую партию нового украинского оружия – дрон-ракета «Пекло». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
«Теперь задача – наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине биться», — написал Зеленский.
Как сообщают в СМИ, эта ракета-дрон является новой разработкой Украины и может развивать скорость до 700 км/ч, преодолевая расстояние более 700 км.
Видео: Владимир Зеленский
Читайте также: Зеленский вручил «Золотые сердца» группе «Курган&Агрегат» с Харьковщины (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт; Теги: Владимир зеленский, дрон, Пекло, ракета, СОУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали первую партию – Зеленский (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 декабря Силам обороны Украины передали первую партию нового украинского оружия – дрон-ракета «Пекло». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.".