Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали першу партію – Зеленський (відео)
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6 грудня Силам оборони України передали першу партію нової української зброї – дрон-ракета «Пекло». Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися», – написав Зеленський.
Як повідомляють у ЗМІ, ця ракета-дрон є новою розробкою України та може розвивати швидкість до 700 км/год, долаючи відстань понад 700 км.
Відео: Володимир Зеленський
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- Категорії: Україна, Фронт; Теги: Владимир зеленский, дрон, Пекло, ракета, СОУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 грудня Силам оборони України передали першу партію нової української зброї – дрон-ракета «Пекло». Про це повідомив президент Володимир Зеленський.".