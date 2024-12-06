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Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали першу партію – Зеленський (відео)

Україна 16:24   06.12.2024
Вікторія Яковенко
Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали першу партію – Зеленський (відео) скриншот

6 грудня Силам оборони України передали першу партію нової української зброї – дрон-ракета «Пекло». Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися», – написав Зеленський.

Як повідомляють у ЗМІ, ця ракета-дрон є новою розробкою України та може розвивати швидкість до 700 км/год, долаючи відстань понад 700 км.

Відео: Володимир Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 16:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 грудня Силам оборони України передали першу партію нової української зброї – дрон-ракета «Пекло». Про це повідомив президент Володимир Зеленський.".