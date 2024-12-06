Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали першу партію – Зеленський (відео)

6 грудня Силам оборони України передали першу партію нової української зброї – дрон-ракета «Пекло». Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися», – написав Зеленський.

Як повідомляють у ЗМІ, ця ракета-дрон є новою розробкою України та може розвивати швидкість до 700 км/год, долаючи відстань понад 700 км.

Відео: Володимир Зеленський