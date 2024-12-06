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Вместо умершей любовницы мужчина получал соцпомощь в Харькове

Происшествия 18:15   06.12.2024
Оксана Якушко
Вместо умершей любовницы мужчина получал соцпомощь в Харькове

Три месяца 57-летний житель Шевченковского района Харькова получал социальную помощь за умершую сожительницу, сообщила Нацполиция.

Женщина скончалась в начале этого года. С февраля по май мужчина, имевший по доверенности банковскую карточку умершей, получал социальные выплаты, назначенные сожительнице. Женщина имела статус инвалида. Ежемесячные выплаты составляли более 4700 гривен.

Общая сумма ущерба государству составила около 14 тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 18:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три месяца 57-летний житель Шевченковского района Харькова получал социальную помощь за умершую сожительницу, сообщила Нацполиция.".