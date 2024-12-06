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Замість померлої коханки чоловік отримував соцдопомогу у Харкові

Події 18:15   06.12.2024
Оксана Якушко
Замість померлої коханки чоловік отримував соцдопомогу у Харкові

Три місяці 57-річний мешканець Шевченківського району Харкова отримував соціальну допомогу за померлу співмешканку, повідомила Нацполіція.

Жінка померла на початку поточного року. З лютого по травень чоловік, що мав в розпорядженні по довіреності банківську картку померлої, отримував соціальні виплати, призначені співмешканці. Жінка мала статус інваліда. Щомісячні виплати становили понад 4700 гривень.

Загальна сума збитку державі склала близько 14 000 гривень.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у шахрайстві.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 18:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три місяці 57-річний мешканець Шевченківського району Харкова отримував соціальну допомогу за померлу співмешканку, повідомила Нацполіція.".