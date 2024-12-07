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Эвакуация на Харьковщине: девять человек вывезли копы за минувшие сутки

Общество 10:38   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Эвакуация на Харьковщине: девять человек вывезли копы за минувшие сутки

Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, в течение суток в безопасные места выехали девять жителей Купянского района.

Правоохранители вывезли четырёх мужчин и пять женщин, уточнили в полиции.

«Полицейские вывезли граждан на служебных автомобилях и передали волонтерам, которые доставили эвакуированных в более безопасные места, предоставили временное безвозмездное жилье и вещи первой необходимости», – написали копы.

Правоохранители также напомнили, что желающие выехать в безопасные населенные пункты могут попросить помощи, позвонив на «горячую линию» по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91, спецлинию полиции или обратившись в ближайшие отделения полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 10:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, девять жителей Купянского района выехали в безопасные места в течение суток.".