Эвакуация на Харьковщине: девять человек вывезли копы за минувшие сутки
Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, в течение суток в безопасные места выехали девять жителей Купянского района.
Правоохранители вывезли четырёх мужчин и пять женщин, уточнили в полиции.
«Полицейские вывезли граждан на служебных автомобилях и передали волонтерам, которые доставили эвакуированных в более безопасные места, предоставили временное безвозмездное жилье и вещи первой необходимости», – написали копы.
Правоохранители также напомнили, что желающие выехать в безопасные населенные пункты могут попросить помощи, позвонив на «горячую линию» по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91, спецлинию полиции или обратившись в ближайшие отделения полиции.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: полиция, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 10:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, девять жителей Купянского района выехали в безопасные места в течение суток.".