Эвакуация на Харьковщине: девять человек вывезли копы за минувшие сутки

Как сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, в течение суток в безопасные места выехали девять жителей Купянского района.

Правоохранители вывезли четырёх мужчин и пять женщин, уточнили в полиции.

«Полицейские вывезли граждан на служебных автомобилях и передали волонтерам, которые доставили эвакуированных в более безопасные места, предоставили временное безвозмездное жилье и вещи первой необходимости», – написали копы.

Правоохранители также напомнили, что желающие выехать в безопасные населенные пункты могут попросить помощи, позвонив на «горячую линию» по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91, спецлинию полиции или обратившись в ближайшие отделения полиции.