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Евакуація на Харківщині: девʼятьох мешканців області вивезли копи за добу

Суспільство 10:38   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Евакуація на Харківщині: девʼятьох мешканців області вивезли копи за добу

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області, протягом доби в безпечні місця виїхали дев’ять мешканців Куп’янського району.

Правоохоронці вивезли чотирьох чоловіків та пʼять жінок, уточнили в поліції.

Поліцейські вивезли громадян на службових автомобілях та передали волонтерам, які доставили евакуйованих до більш безпечних місць, надали тимчасове безоплатне житло та речі першої необхідності“, – написали копи.

Правоохоронці також нагадали, що охочі виїхати до безпечних населених пунктів можуть попросити допомоги, зателефонувавши на “гарячу лінію” з питань евакуації за телефоном 0-800-33-92-91, спецлінію поліції або звернувшись до найближчих відділень поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Евакуація на Харківщині: девʼятьох мешканців області вивезли копи за добу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 10:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області, протягом доби в безпечні місця виїхали дев’ять мешканців Куп’янського району.".