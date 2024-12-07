Евакуація на Харківщині: девʼятьох мешканців області вивезли копи за добу
Як повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області, протягом доби в безпечні місця виїхали дев’ять мешканців Куп’янського району.
Правоохоронці вивезли чотирьох чоловіків та пʼять жінок, уточнили в поліції.
“Поліцейські вивезли громадян на службових автомобілях та передали волонтерам, які доставили евакуйованих до більш безпечних місць, надали тимчасове безоплатне житло та речі першої необхідності“, – написали копи.
Правоохоронці також нагадали, що охочі виїхати до безпечних населених пунктів можуть попросити допомоги, зателефонувавши на “гарячу лінію” з питань евакуації за телефоном 0-800-33-92-91, спецлінію поліції або звернувшись до найближчих відділень поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 10:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області, протягом доби в безпечні місця виїхали дев’ять мешканців Куп’янського району.".