Евакуація на Харківщині: девʼятьох мешканців області вивезли копи за добу

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області, протягом доби в безпечні місця виїхали дев’ять мешканців Куп’янського району.

Правоохоронці вивезли чотирьох чоловіків та пʼять жінок, уточнили в поліції.

“Поліцейські вивезли громадян на службових автомобілях та передали волонтерам, які доставили евакуйованих до більш безпечних місць, надали тимчасове безоплатне житло та речі першої необхідності“, – написали копи.

Правоохоронці також нагадали, що охочі виїхати до безпечних населених пунктів можуть попросити допомоги, зателефонувавши на “гарячу лінію” з питань евакуації за телефоном 0-800-33-92-91, спецлінію поліції або звернувшись до найближчих відділень поліції.