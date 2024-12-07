ГСЧС: 121 взрывоопасный предмет обезвредили пиротехники за сутки
Утром 7 декабря в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, как прошли сутки на Харьковщине.
Всего в течение суток у спасателей было 14 оперативных выездов, четыре из них – на ликвидацию пожаров.
При этом, уточнили в ГСЧС, возгораний, связанных с обстрелами не было.
Также пиротехники нашли и обезвредили 121 взрывоопасный предмет.
Читайте также: Разрушен дом: российский БПЛА ударил по Купянщине – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожарные;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГСЧС: 121 взрывоопасный предмет обезвредили пиротехники за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 08:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 декабря пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, как прошли сутки на Харьковщине.".