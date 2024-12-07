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ГСЧС: 121 взрывоопасный предмет обезвредили пиротехники за сутки

Происшествия 08:58   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 121 взрывоопасный предмет обезвредили пиротехники за сутки

Утром 7 декабря в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, как прошли сутки на Харьковщине.

Всего в течение суток у спасателей было 14 оперативных выездов, четыре из них – на ликвидацию пожаров.

При этом, уточнили в ГСЧС, возгораний, связанных с обстрелами не было.

Также пиротехники нашли и обезвредили 121 взрывоопасный предмет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 08:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 7 декабря пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, как прошли сутки на Харьковщине.".