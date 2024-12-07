ГСЧС: 121 взрывоопасный предмет обезвредили пиротехники за сутки

Утром 7 декабря в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, как прошли сутки на Харьковщине.

Всего в течение суток у спасателей было 14 оперативных выездов, четыре из них – на ликвидацию пожаров.

При этом, уточнили в ГСЧС, возгораний, связанных с обстрелами не было.

Также пиротехники нашли и обезвредили 121 взрывоопасный предмет.