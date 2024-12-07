ДСНС: 121 вибухонебезпечний предмет знешкодили піротехніки за добу
Вранці 7 грудня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, як пройшла доба на Харківщині.
Загалом протягом доби у рятувальників було 14 оперативних виїздів, чотири з них – на ліквідацію пожеж.
При цьому, уточнили у ДСНС, загорянь, пов’язаних з обстрілами, не було.
Також піротехніки знайшли та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет.
Читайте також: Зруйнований будинок: російський БПЛА вдарив по Куп’янщині – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: возгорания, ГСЧС, пожарные;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДСНС: 121 вибухонебезпечний предмет знешкодили піротехніки за добу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 08:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 7 грудня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, як пройшла доба на Харківщині.".