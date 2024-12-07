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ДСНС: 121 вибухонебезпечний предмет знешкодили піротехніки за добу

Події 08:58   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: 121 вибухонебезпечний предмет знешкодили піротехніки за добу

Вранці 7 грудня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, як пройшла доба на Харківщині.

Загалом протягом доби у рятувальників було 14 оперативних виїздів, чотири з них – на ліквідацію пожеж.

При цьому, уточнили у ДСНС, загорянь, пов’язаних з обстрілами, не було.

Також піротехніки знайшли та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 08:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 7 грудня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, як пройшла доба на Харківщині.".