ДСНС: 121 вибухонебезпечний предмет знешкодили піротехніки за добу

Вранці 7 грудня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, як пройшла доба на Харківщині.

Загалом протягом доби у рятувальників було 14 оперативних виїздів, чотири з них – на ліквідацію пожеж.

При цьому, уточнили у ДСНС, загорянь, пов’язаних з обстрілами, не було.

Також піротехніки знайшли та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет.