Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

На Харьковском направлении произошло три боя вблизи Глубокого и Волчанска, одна атака противника продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к украинским позициям в районе Лозовой и Загрызового, одну атаку успешно отбили, идет бой.

Кроме этого, за сутки противник с территории РФ ударил из артиллерии по поселку Видродженовское.