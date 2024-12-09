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Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:52   09.12.2024
Виктория Яковенко
Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло три боя вблизи Глубокого и Волчанска, одна атака противника продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к украинским позициям в районе Лозовой и Загрызового, одну атаку успешно отбили, идет бой.

Кроме этого, за сутки противник с территории РФ ударил из артиллерии по поселку Видродженовское.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло три боя вблизи Глубокого и Волчанска, одна атака противника продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".