Два бої тривають на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до українських позицій в районі Лозової та Загризового, одну атаку успішно відбили, триває бій.
Крім цього, впродовж доби противник з території РФ вдарив з артилерії по селищу Відродженівське.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, війна, Генштаб ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".