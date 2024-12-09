Два бої тривають на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до українських позицій в районі Лозової та Загризового, одну атаку успішно відбили, триває бій.

Крім цього, впродовж доби противник з території РФ вдарив з артилерії по селищу Відродженівське.