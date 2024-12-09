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Два бої тривають на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:52   09.12.2024
Вікторія Яковенко
Два бої тривають на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до українських позицій в районі Лозової та Загризового, одну атаку успішно відбили, триває бій.

Крім цього, впродовж доби противник з території РФ вдарив з артилерії по селищу Відродженівське.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Два бої тривають на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".