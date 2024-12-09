Шпионила для РФ бесплатно: на Харьковщине приговорили переселенку
Приговор получила 51-летняя женщина, которая, по данным следствия, собирала и передавала куратору из РФ информацию о Силах обороны.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигурантка — переселенка из Луганской области, которая после переезда жила в поселке Новопокровка Чугуевского района.
В прошлом году женщина через Telegram начала общаться с представителем РФ, добавили правоохранители.
«Женщина проживала возле железной дороги, фигурантка систематически отслеживала движение, направление и количество украинской военной техники и предоставляла данные представителю рф. Она отмечала в Google-картах фортификационные сооружения для отражения агрессии со стороны России, а также места базирования украинских военнослужащих и отправляла их российскому куратору», — выяснили в прокуратуре.
Известно, что деньги за работу на врага фигурантка не получала. Это был сознательный выбор поддерживать РФ, подчеркнули правоохранители.
Кроме этого, женщина распространяла в интернете материалы, где оправдывала вооруженную агрессию РФ и признавала ее правомерной, отметил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Женщину разоблачили весной этого года. В суде фигурантка признала свою вину и добавила, что не была осведомлена об изменениях в уголовном законодательстве. Ее признали виновной по фактам распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ), и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. ч. 2 ,3 ст. 436-2 УКУ).
Она проведет в тюрьме шесть с половиной лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: переселенка, приговор, СБУ, СОУ, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получила 51-летняя женщина, которая, по данным следствия, собирала и передавала куратору из РФ информацию о Силах обороны.".