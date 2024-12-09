Шпигувала для РФ безкоштовно: на Харківщині засудили переселенку
Вирок отримала 51-річна жінка, яка, за даними слідства, збирала та передавала «куратору» з РФ інформацію про Сили оборони.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігурантка — переселенка з Луганської області, яка після переїзду мешкала у селищі Новопокровка Чугуївського району.
Торік жінка через мережу «Телеграм» почала спілкуватись з представником РФ, додали правоохоронці.
«Жінка проживала біля залізниці, фігурантка систематично відслідковувала рух, напрям та кількість української військової техніки та надавала дані представнику рф. Вона позначала в Google-мапах фортифікаційні споруди для відсічі агресії з боку рф, а також місця базування українських військовослужбовців та відправляла їх російському куратору», – з’ясували у прокуратурі.
Відомо, що гроші за роботу на ворога фігурантка не отримувала. Це був свідомий вибір підтримувати державу-агресорку, підкреслили правоохоронці.
Крім цього, жінка поширювала в інтернеті матеріали, де виправдовувала збройну агресію РФ та визнавала її правомірною, зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Жінку викрили навесні цьогоріч. У суді фігурантка визнала свою вину та додала, що не була обізнана про зміни у кримінальному законодавстві. Її визнали винною за фактами поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ), та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. ч. 2,3 ст. 436-2 ККУ).
Вона проведе у тюрмі шість із половиною років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: переселенка, приговор, СБУ, СОУ, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 14:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримала 51-річна жінка, яка, за даними слідства, збирала та передавала «куратору» з РФ інформацію про Сили оборони.".