Шпигувала для РФ безкоштовно: на Харківщині засудили переселенку

Вирок отримала 51-річна жінка, яка, за даними слідства, збирала та передавала «куратору» з РФ інформацію про Сили оборони.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігурантка — переселенка з Луганської області, яка після переїзду мешкала у селищі Новопокровка Чугуївського району.

Торік жінка через мережу «Телеграм» почала спілкуватись з представником РФ, додали правоохоронці.

«Жінка проживала біля залізниці, фігурантка систематично відслідковувала рух, напрям та кількість української військової техніки та надавала дані представнику рф. Вона позначала в Google-мапах фортифікаційні споруди для відсічі агресії з боку рф, а також місця базування українських військовослужбовців та відправляла їх російському куратору», – з’ясували у прокуратурі.

Відомо, що гроші за роботу на ворога фігурантка не отримувала. Це був свідомий вибір підтримувати державу-агресорку, підкреслили правоохоронці.

Крім цього, жінка поширювала в інтернеті матеріали, де виправдовувала збройну агресію РФ та визнавала її правомірною, зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Жінку викрили навесні цьогоріч. У суді фігурантка визнала свою вину та додала, що не була обізнана про зміни у кримінальному законодавстві. Її визнали винною за фактами поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ), та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. ч. 2,3 ст. 436-2 ККУ).

Вона проведе у тюрмі шість із половиною років.