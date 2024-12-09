Live
  • Пн 09.12.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.44
  • EUR 43.86

Шпигувала для РФ безкоштовно: на Харківщині засудили переселенку

Суспільство 14:55   09.12.2024
Вікторія Яковенко
Шпигувала для РФ безкоштовно: на Харківщині засудили переселенку Фото: Владислав Абдула

Вирок отримала 51-річна жінка, яка, за даними слідства, збирала та передавала «куратору» з РФ інформацію про Сили оборони.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігурантка — переселенка з Луганської області, яка після переїзду мешкала у селищі Новопокровка Чугуївського району.

Торік жінка через мережу «Телеграм» почала спілкуватись з представником РФ, додали правоохоронці.

«Жінка проживала біля залізниці, фігурантка систематично відслідковувала рух, напрям та кількість української військової техніки та надавала дані представнику рф. Вона позначала в Google-мапах фортифікаційні споруди для відсічі агресії з боку рф, а також місця базування українських військовослужбовців та відправляла їх російському куратору», – з’ясували у прокуратурі.

приговор переселенке на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
приговор переселенке на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Відомо, що гроші за роботу на ворога фігурантка не отримувала. Це був свідомий вибір підтримувати державу-агресорку, підкреслили правоохоронці.

Крім цього, жінка поширювала в інтернеті матеріали, де виправдовувала збройну агресію РФ та визнавала її правомірною, зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Жінку викрили навесні цьогоріч. У суді фігурантка визнала свою вину та додала, що не була обізнана про зміни у кримінальному законодавстві. Її визнали винною за фактами поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ), та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. ч. 2,3 ст. 436-2 ККУ).

Вона проведе у тюрмі шість із половиною років.

Читайте також: Ймовірно наводив удари РФ на об’єкт біля свого дому: чоловік може “сісти”

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Знайшов «легкий заробіток»: чоловіка підозрюють у серії підпалів у Харкові
Знайшов «легкий заробіток»: чоловіка підозрюють у серії підпалів у Харкові
09.12.2024, 15:42
Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові
Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ й COVID-19 в Харкові
09.12.2024, 15:22
Шпигувала для РФ безкоштовно: на Харківщині засудили переселенку
Шпигувала для РФ безкоштовно: на Харківщині засудили переселенку
09.12.2024, 14:55
Новини Харкова — головне за 9.12: СБУ затримала ймовірного навідника, бої
Новини Харкова — головне за 9.12: СБУ затримала ймовірного навідника, бої
09.12.2024, 15:00
Довелося викликати ДСНС: як медики рятували 250-кілограмову жінку
Довелося викликати ДСНС: як медики рятували 250-кілограмову жінку
09.12.2024, 09:21
Понад 1,2 тис. дітей на Харківщині виховують прийомні сім’ї – Синєгубов
Понад 1,2 тис. дітей на Харківщині виховують прийомні сім’ї – Синєгубов
09.12.2024, 14:11

Новини за темою:

11:57
Переселенка з Вовчанська відкрила клініку в Харкові: історія успіху
17:39
Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова в Куп’янськ за довідками
12:34
Поліція відкрила справу щодо стрімерки, яка хотіла “замутити” з Путіним

Ви читали новину: «Шпигувала для РФ безкоштовно: на Харківщині засудили переселенку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 14:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримала 51-річна жінка, яка, за даними слідства, збирала та передавала «куратору» з РФ інформацію про Сили оборони.".