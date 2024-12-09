Ймовірно наводив удари РФ на об’єкт біля свого дому: чоловік може “сісти”

Силовики затримали 60-річного харків’янина, який, за даними слідства, був інформатором РФ.

Підозрюваний – 60-річний колишній охоронець комерційних об’єктів, уточнив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“За матеріалами справи, фігурант мав навести вогонь по одному із українських військових об’єктів, що розташований поруч із його будинком. Щоб скоригувати удар рашистів, інформатор зробив декілька фото із вікна власної квартири та месенджером відправив їх своєму російському куратору“, – пишуть у СБУ.

Ще один фотозвіт фігурант справи мав відправити вже після обстрілу – для того, щоб росіяни могли оцінити результати своєї “роботи” та, за необхідності, скоригувати наступний удар. Як уточнили силовики, окупанти планували випустити по об’єкту ракети та КАБи.

“Харків’янин, не маючи патріотичних переконань, “зливав” локації українських захисників до проросійських чатів у месенджері “Телеграм”, – додали в Харківській обласній прокуратурі.

Ймовірного зрадника затримали та відправили до СІЗО. Якщо його провину доведуть – він може “сісти” на вісім років.