Вероятно наводил удары РФ на объект рядом со своим домом: мужчине грозит 8 лет
Силовики задержали 60-летнего харьковчанина, который, поданным следствия, был информатором РФ.
Подозреваемый – 60-летний бывший охранник коммерческих объектов, уточнил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«По материалам дела, фигурант должен был навести огонь по одному из украинских военных объектов, расположенному рядом с его домом. Чтобы скорректировать удар рашистов, осведомитель сделал несколько фото из окна собственной квартиры и мессенджером отправил их своему российскому куратору», – пишут в СБУ.
Еще один фотоотчет фигурант дела должен был отправить уже после обстрела – для того, чтобы россияне могли оценить результаты своей «работы» и, при необходимости, скорректировать следующий удар. Как уточнили силовики, оккупанты планировали выпустить по объекту ракеты и КАБы.
«Харьковчанин, не имея патриотических убеждений, «сливал» локации украинских защитников в пророссийских чатах в мессенджере «Telegram», – добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Возможного предателя задержали и отправили в СИЗО. Если его вину докажут – он может «сесть» на восемь лет.
Читайте также: Смертельное ДТП случилось 8 декабря на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, предатель, рф, удары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вероятно наводил удары РФ на объект рядом со своим домом: мужчине грозит 8 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 11:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силовики задержали 60-летнего харьковчанина, который, поданным следствия, был информатором РФ.".