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Вероятно наводил удары РФ на объект рядом со своим домом: мужчине грозит 8 лет

Происшествия 11:12   09.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Вероятно наводил удары РФ на объект рядом со своим домом: мужчине грозит 8 лет

Силовики задержали 60-летнего харьковчанина, который, поданным следствия, был информатором РФ.

Подозреваемый – 60-летний бывший охранник коммерческих объектов, уточнил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«По материалам дела, фигурант должен был навести огонь по одному из украинских военных объектов, расположенному рядом с его домом. Чтобы скорректировать удар рашистов, осведомитель сделал несколько фото из окна собственной квартиры и мессенджером отправил их своему российскому куратору», – пишут в СБУ.

Еще один фотоотчет фигурант дела должен был отправить уже после обстрела – для того, чтобы россияне могли оценить результаты своей «работы» и, при необходимости, скорректировать следующий удар. Как уточнили силовики, оккупанты планировали выпустить по объекту ракеты и КАБы.

«Харьковчанин, не имея патриотических убеждений, «сливал» локации украинских защитников в пророссийских чатах в мессенджере «Telegram», – добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Возможного предателя задержали и отправили в СИЗО. Если его вину докажут – он может «сесть» на восемь лет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силовики задержали 60-летнего харьковчанина, который, поданным следствия, был информатором РФ.".